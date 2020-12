The Greatest Hits Game Bundle vi consente di portare a casa 95 libri sui videogiochi

Il sito Story Bundle ha lanciato il The Greatest Hits Game Bundle, una raccolta di ben 95 libri dedicati ai videogiochi, tutti in formato digitale, naturalmente. C'è veramente di tutto, da testi più seri come The Untold History of Japanese Game Developers di John Szczepaniak o Trigger Happy 2.0 di Steven Poole, a volumi dai contenuti più leggeri come i Boss Fight Book.

Molti i volumi di David L. Craddock, che è anche il curatore del bundle. Il prezzo per portarsi a casa tanta meraviglia è di soli 30 dollari. Purtroppo c'è da specificare che i libri sono soltanto in inglese, quindi chi non conosce bene la lingua di Shakespeare può anche girarsi dall'altra parte (o sfruttare l'occasione per studiarla). Tutti gli altri possono dare uno sguardo al bundle andando sulla sua pagina ufficiale.

Il prezzo pagato per The Greatest Hits Game Bundle sarà dato in parte agli autori, in parte alla gestione del sito. Al momento del pagamento sarà possibile scegliere come destinare la cifra spesa. Volendo sarà possibile anche dare il 10% alla lotta contro il COVID-19.