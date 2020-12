GeForce RTX 3090 va letteralmente a ruba: furto da 280.000€ in Cina

Le GeForce RTX 3090 stanno andando a ruba in Cina: non si tratta di un eufemismo, ma di una descrizione letterale della realtà. MSI ha infatti annunciato che dei ladri sono riusciti a sottrarre un lotto della scheda grafica top di gamma di NVIDIA. Il valore dei prodotti rubati si assesta sui 2.2 milioni di yuan, ovvero quasi 280.000€.

Il produttore ha affermato che chiunque sarà in grado di dare segnalazioni alla polizia riceverà una ricompensa di ben 100.000 yuan, ovvero circa 12.000 euro. L'informazione è stata condivisa, tra gli altri, dall'utente reddit "GoFlyinng8", come potete vedere in calce.

La serie GeForce RTX 30 è praticamente introvabile. In Italia, il prezzo di listino delle GeForce RTX 3090 è di 1.549 euro, ma per poterne ottenere una si deve spendere ben di più, facilmente anche oltre i 2.000 euro. Usando il valore ufficiale, possiamo calcolare che le schede sottratte siano poco più di duecento. Potrebbe sembrare un numero limitato ma, considerando la ristrettezza delle scorte, è un colpo "duro" anche per gli acquirenti, non solo per MSI.

Il prezzo delle RTX 3090, 3080, 3070 e 3060 si stabilizzerà solo ad aprile 2021, secondo quanto possiamo capire dalle dichiarazioni di Nvidia.

Rimanendo in tema, anche delle PS5 sono state rubate da un camion in corsa in UK.