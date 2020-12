PS5 rubate da camion in corsa, nuove frontiere del furto acrobatico in UK

PS5 è sempre più al centro di una sorta di follia collettiva, che l'ha vista diventare il maggiore oggetto del desiderio per questo periodo pre-natalizio e ha visto anche sorgere diversi sistemi di truffa e furto applicati, come la strategia di lanciarsi su camion in corsa effettuata da alcune gang nel Regno Unito.

Riprendendo l'antica tradizione degli assalti alle diligenze, in questo caso i criminali non adottano nemmeno la formula classica del gridare "mani in alto! Questa è una rapina". Nei tempi moderni, i furti in corsa avvengono in maniera molto più fluida e silenziosa, a quanto pare: secondo quanto riferito da The Times, ci sono alcune gang che sono ormai specializzate nell'assaltare camion di corrieri in viaggio, rubando il materiale dal loro interno senza che il guidatore se ne accorga secondo una tecnica chiamata "Rollover".

Non è ben chiaro come sia possibile che nessuno veda nulla, ma pare che il numero coinvolga un'auto posizionata dietro al camion in corsa e un ladro/acrobata che si lancia all'interno del camion utilizzando corde, per poi buttare la refurtiva nell'auto di partenza, tornarvi a bordo e concludere il colpo.

Secondo quanto riferito, PS5 sono state rubate da camion in corsa per almeno 27 volte negli ultimi giorni nel Regno Unito, cosa che spiega parte del caos generato sul mercato tradizionale dalla scarsità di unità disponibile presso i rivenditori.

Nel frattempo, proseguono i casi di furto e truffa con protagoniste PS5, come il recente caso dell'uomo che ha pagato su eBay 900 dollari per ricevere un blocco di cemento o l'affaire dei bagarini che controllano il mercato in UK.