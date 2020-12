Medal of Honor: Above and Beyond, il provato

In questi giorni abbiamo provato Medal of Honor: Above and Beyond, in arrivo l'11 dicembre con l'ovvia recensione, e possiamo finalmente condividere una parte delle nostre impressioni sul titolo creato per l'ecosistema virtuale Oculus dagli esperti di sparatutto in prima persona di Respawn Entertainment. Un nome, quest'ultimo, che combinato con quello dello storico brand creato da DreamWorks Interactive non può che generare aspettative elevate che devono però tenere conto di come realizzare un gioco pensato esclusivamente per i visori virtuali non sia cosa facile, anche quando il budget è quello di un publisher come Electronic Arts.

Le prime impressioni

Pur trasformato dalla realtà virtuale in qualcosa che guarda al futuro, il nuovo Medal of Honor ci riporta alle gloriose radici della serie, in piena Seconda Guerra Mondiale, e ci mette nei panni di soldati americani impegnati su più fronti. Si parte con un breve tutorial in Tunisia, si continua con un classico campo d'addestramento e si piomba nel pieno dello scenario europeo, dietro le linee dell'esercito tedesco che sta vincendo la guerra e ha una presa forte sull'intero territorio francese. Ma la resistenza sopravvive ed è pronta ad aiutarci a sabotare le operazioni dell'esercito Nazista offrendoci i servizi di specialisti in missioni di infiltrazione, intelligence e sabotaggio, tutte attività che fanno parte di un single player svelato a sorpresa e che si è rivelato essere decisamente ricco e sfaccettato. Un vero colossal, in parte anche dal punto di vista tecnico.

Sia chiaro, su uno schermo standard il colpo d'occhio della realtà virtuale risulta comunque deludente, ma è tipico di questa tecnologia. Indossato un visore quello che si manifesta dall'altra parte dello specchio offre una resa radicalmente diversa e nel caso di Medal of Honor: Above and Beyond mette subito in chiaro il perché della necessità di un PC per giocarlo, anche se non è escluso un porting per i visori autonomi, e mette subito in chiaro come un budget elevato sia in grado di restituire un'esperienza virtuale ben diversa da quelle a cui siamo abituati sia nel numero che nella qualità degli asset.

L'atmosfera, tra l'altro, trae beneficio da una buona illuminazione, dalle fiamme credibili e da un fumo corposo che contribuiscono alla spettacolarità di bombardamenti, combattimenti aerei e cittadine semi-distrutte, tutte componenti di una campagna che contrariamente a quanto temuto si presenta come un pilastro di un'esperienza virtuale ricca, sfaccettata e venata da un'atmosfera ironica in stileQuella Sporca Dozzina che si sostiene anche su dialoghi in inglese di buona qualità e musiche a metà tra l'eroico e lo scanzonato.

Non tutto, lo diciamo subito, è allo stesso livello qualitativo. Quando l'orizzonte visivo si estende in lontananza i compromessi sull'intera scena diventano a dir poco evidenti, ma sono situazioni sporadiche che lasciano per gran parte del tempo a scenari spesso in grado di sorprendere per qualità, nonostante qualche incertezza. Il sangue, per esempio, non è realizzato molto bene e i modelli dei soldati nazisti non sono paragonabili a quelli dei nostri compagni. Inoltre sulle prime abbondano scene fin troppo brevi, tanto da dare alla campagna un ritmo a singhiozzo, e che mostrano qualche compromesso tecnico di troppo. Ma il tenore dell'esperienza cresce costantemente per qualità, complessità e varietà, trasformando segmenti frettolosi in frammenti collegati di sequenze più articolate che lasciano sempre più spazio al combattimento in tutte le sue forme. D'altronde Medal of Honor è uno sparatutto e l'azione non manca di certo.