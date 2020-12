Amazon Prime Video: guarda film e serie TV con 99 amici grazie a "Video Party"

Amazon Prime Video, seguendo le orme dei diretti concorrenti, introduce ora una funzione chiamata "Video Party" la quale permette di vedere film e serie TV disponibili sul catalogo insieme ad altri 99 amici (per un totale di 100 persone in contemporanea, quindi).

Per accedere a Video Party si deve essere abbonati a Prime. Inoltre, per il momento questa funzione è disponibile unicamente tramite la versione desktop di Prime Video. Chi decide di ospitare la sessione ha la possibilità di avviare il video per tutti i partecipanti e mettere in pausa. Gli spettatori hanno poi accesso a una chat per commentare in diretta il film o la puntata della serie TV.

Per avviare un Video Party, si deve scegliere un contenuto: se si opta per un film, si troverà l'icona dedicata a tale funzione sullo schermo, se invece si decide di guardare insieme agli amici una serie TV, l'icona è posizionata nella lista degli episodi. Chi crea la sessione Video Party di Amazon Prime Video può invitare gli amici (iscritti al Prime, ripetiamo): questi ultimi riceveranno un link.

Video Party non è una novità: come detto, i diretti concorrenti di Amazon hanno già introdotto qualcosa di simile. Parliamo ovviamente di Netflix e Disney+. Anche se non innovativo, si tratta comunque di un ottimo "regalo natalizio": con l'arrivo delle feste e l'obbligatorietà di rimanere in quarantena, molti amanti delle serie TV e dei film potranno comunque passare un po' di tempo con gli amici e i parenti lontani.

Amazon Prime Video può contare su molteplici serie di alto livello, come The Boys: ecco la recensione della seconda stagione.