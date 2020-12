Cyberpunk 2077: il trailer di lancio italiano è poetico e toccante

Sembrava non arrivare mai, invece è praticamente già qui: fra un paio di giorni potremo finalmente mettere le mani su Cyberpunk 2077, la nuova grande avventura di CD Projekt RED, già nota in tutto il mondo per l'incredibile The Witcher 3 Wild Hunt. In previsione del lancio, il team di sviluppo ci propone un nuovo trailer in italiano.

Il video, che potete vedere sopra, ci mostra a sommi capi quelle che saranno le prime ore di Cyberpunk 2077 con la nostra o il nostro V pronto a mettere la città a ferro e fuoco. Il filmato è più poetico e toccante del previsto, soprattutto considerando che nel corso dei mesi CD Projekt RED ci ha abituato a trailer molto più action ed esplosivi.

Cyberpunk 2077 è una grande scommessa per CD Projekt RED che lascia la sicurezza della serie di The Witcher e si inoltra nel mondo sci-fi ideato da Michael Alyn Pondsmith. La società polacca ha anche abbandonato la terza persona in favore della prima, pur non rinunciando a tutta la profondità GDR per la quale è nota. Il gioco non è perfetto, però, soprattutto sul versante tecnico, a causa di una serie di bug (che speriamo vengano risolti il prima possibile).

Siete però già a conoscenza di tutte queste informazioni (e molti alti altri dettagli), visto che avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077: la nuova, mastodontica opera di CD Projekt.