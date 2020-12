Persona 5 Strikers: data di uscita confermata ufficialmente dal nuovo trailer

Atlus ha rilasciato il nuovo trailer dedicato a Persona 5 Strikers per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, il quale ci informa che la data di uscita di questo nuovo gioco è il 23 febbraio 2021. Inoltre, viene affermato che i preorder saranno disponibili a partire dal 10 dicembre.

In realtà, conoscevamo già questa informazione. Pochi giorni fa, il canale YouTube di ATLUS West aveva rilasciato lo stesso trailer di annuncio di Persona 5 Strikers che abbiamo appena visto. Il video era stato inserito come "non in lista", ma qualcuno è riuscito a trovare il link e a condividerlo con il mondo. Ora, perlomeno, abbiamo l'ufficialità, che non guasta mai.

Persona 5 Strikers porta i giocatori in un epico viaggio con i Phantom Thieves, che tornano a combattere la travolgente corruzione delle città giapponesi. Una vacanza estiva con gli amici prende una strana piega quando una nuova realtà distorta emerge dal nulla. Sarà nostro compito rivelare la verità e redimere i cuori di coloro che sono stati imprigionati al centro di questa crisi.

Persona 5 Strikers, vi ricordiamo, non è un JRPG a turni come Persona 5 (e la sua versione espansa Persona 5 Royale). Si tratta di un musou, ovvero un gioco d'azione in tempo reale nel quale si affrontano grandi orde di nemici. Recentemente, anche The Legend of Zelda è tornato in salsa musou con il capitolo Hyrule Warriors: L'era della calamità.