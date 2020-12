Persona 5 Strikers: data d'uscita ufficiale per l'occidente, esce anche su PC

Atlus ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Persona 5 Strikers per l'occidente: il 23 febbraio 2021. Svelata anche la versione PC. Il gioco sarà disponibile su Steam nella stessa data delle versioni PS4 e Nintendo Switch.

In realtà più che di un annuncio si tratta di una fuga di notizie. Atlus aveva pubblicato il trailer del gioco su YouTube non elencandolo tra quelli visibili, ma qualcuno è arrivato comunque a scoprirlo, carpendone le informazioni e rendendolo pubblico. Attualmente il video ufficiale è stato rimosso, ma ormai la frittata è fatta, come si suol dire.

Persona 5 Strikers è conosciuto in Giappone come Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. In patria è disponibile per PS4 e Nintendo Switch dal 20 febbraio 2020 ed ha fatto molto bene a livello di vendite. Quindi noi occidentali ci giocheremo esattamente un anno dopo, almeno quelli che non conoscono il giapponese e non lo hanno importato (immaginiamo non moltissimi).