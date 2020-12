Darkstalkers, Morrigan ci fa palpitare il cuore nel cosplay di blood.raven

Morrigan è sicuramente il personaggio più amato della saga Darkstalkers, per questo non stupisce che cosplayer come blood.raven ne facciano il cosplay. In verità Morrigan è più viva nell'immaginario erotico dei videogiocatori che nel mondo dei videogiochi, visto che da anni non abbiamo più un nuovo Darkstalkers. Chissà se Capcom scongelerà mai la serie...

Poco importa, in questo contesto. blood.raven è una Morrigan perfetta. Lo è sia nel costume, praticamente identico a quello del personaggio, sia negli atteggiamenti. Morrigan è sexy e misteriosa, spietata e affascinante, e la nostra cosplayer è riuscita a cogliere tutte le sue sfumature. Molto belle anche le foto, curate nelle pose, nella composizione e nella post produzione.

