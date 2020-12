League of Legends, una sexy Miss Fortune nel cosplay di Miss Bri

League of Legends torna protagonista dell'angolo del cosplay, in questo caso con un'interpretazione sexy della piratessa Miss Fortune realizzata da Miss Bri.

Dopo l'elegante versione di Hatarubi, la campionessa di LOL si presenta dunque in una mise tradizionale, arricchita dalla simpatia di Bri.

Sarah Fortune, una spietata capitana di Bilgewater nota per la sua bellezza e per la sua determinazione, si staglia in mezzo ai criminali che popolano la città portuale.

Da bambina ha visto il re dei pirati Gangplank massacrare la sua famiglia, un atto che avrebbe vendicato anni dopo, facendo saltare la sua nave mentre lui era ancora a bordo.

Chi la sottovaluta è destinato a trovarsi davanti a un nemico pericoloso e imprevedibile... e con tutta probabilità a un paio di proiettili nello stomaco.

Anche in questo caso non si tratta dell'unico set di foto che Bri ha dedicato a Miss Fortune: qui in calce trovate le altre gallerie.