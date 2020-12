The Game Awards: Xbox ha in programma annunci speciali?

Nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi del Game Pass per dicembre 2020. Oltre alla presenza di nomi altisonanti come Control, Greedfall e Assetto Corsa, il messaggio di Microsoft includeva un riferimento ai The Game Awards.

Precisamente, Microsoft ha scritto, in traduzione: "Ci vediamo ai The Game Awards, amici!". Parole "innocenti", potremmo dire, che però hanno scatenato varie speculazioni. La risposta più semplice è legata al fatto che la società di Redmond parteciperà all'evento per seguire la nomination di Microsoft Flight Simulator.

Esiste però la possibilità che non sia questo il caso e che in realtà abbia in programma qualche annuncio particolare. Lo scorso anno Microsoft ha scelto i The Game Awards per mostrare per la prima volta Xbox Series X: una mossa sorprendente che ha colpito tutti. Difficilmente quest'anno potranno realizzare qualcosa di altrettanto grandioso, ma se venissimo smentiti non ne saremmo di certo dispiaciuti.

Ripetiamo che, per ora, sono solo speculazioni, ma non sarebbe affatto strano vedere qualche nuova "World Premiere" da parte di uno dei molti team interni degli Xbox Game Studios. Quale gioco vorreste vedere il prossimo 11 dicembre?