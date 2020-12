GameStop, Calendario dell'Avvento: le offerte del 2 dicembre 2020

Seconda giornata per il Calendario dell'Avvento di GameStop, che presenta le nuove offerte valide per oggi, 2 dicembre 2020, fra giochi e accessori.

Protagonista odierno della promozione è The Witcher 3: Wild Hunt, disponibile con la Game of the Year Edition su PS4 e Xbox One al prezzo di 19,98 euro anziché 40,98, e con la Complete Edition su Nintendo Switch a 39,98 euro anziché 60,98.

Abbiamo poi Project CARS 3, l'ultimo episodio della serie corsistica targata Slightly Mad Studios, disponibile su PS4 e Xbox One al prezzo di 39,98 euro anziché 50,98; ma anche il non proprio entusiasmante Fast & Furious Crossroads a 19,98 euro anziché 50,98.

Le cuffie LucidSound LS10P wired per PlayStation 4 possono essere vostre per 39,98 euro anziché 50,98, ma le offerte includono anche il recente tie-in Transformers: Battlegrounds nelle versioni PS4 e Nintendo Switch a 29,98 euro anziché 40,98.

Appuntamento a domani con la terza giornata del Calendario dell'Avvento e ulteriori promozioni.