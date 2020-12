Star Wars aprirà le celebrazioni per il 50° anniversario di LucasFilm nel 2021

Il 2021 porta con sé anche il 50° anniversario di LucasFilm e la compagnia ha intenzione di celebrare a dovere la ricorrenza nel corso del prossimo anno, a partire da eventi dedicati a Star Wars.

La prima festa riguarderà vari prodotti targati Star Wars: "I prodotti di consumo sono sempre stati una parte integrante dell'esperienza di Star Wars per i fan e rimarranno una forza costante anche nella cultura popolare oggi", ha affermato Paul Southern, VP di LucasFilm.

"Per commemorare i 50 anni di narrazioni da parte di LucasFilm, non vediamo l'ora di onorare la tradizione di questi prodotti di consumo svelando nuovi oggetti, giochi e offerte di publishing per celebrare il futuro con gli emozionanti film di di LucasFilm e le serie di Disney+".

Messa così la questione è ovviamente un po' vaga e generica, ma in quei prodotti di consumo potrebbero rientrare anche i videogiochi, considerando peraltro come stiano ottenendo ulteriore spinta di recente, dunque il 50° anniversario di LucasFilm potrebbe coincidere anche con qualche iniziativa videoludica.

D'altra parte la compagnia, fondata nel 1971 da George Lucas e diventata celebre con film come Star Wars e Indiana Jones, ha poi aperto anche una divisione videogiochi storica con LucasFilm Games, poi confluita in LucasArts, dunque è possibile che la ricorrenza possa riguardare in qualche modo anche l'etichetta in questione.

Di recente, il brand cinematografico è tornato in scena nei videogiochi con Star Wars: Squadrons, ma anche Star Wars Jedi: Fallen Order ha rappresentato un grande successo per la serie, con un probabile seguito in arrivo. Nel frattempo, purtroppo, si registra anche la scomparsa di David Prowse, interprete storico di Darth Vader.