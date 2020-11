One Piece: una bella Nami nel cosplay tutto italiano di Magliocca Alessia

Nami è un grande classico dei cosplay. La piratessa di One Piece, infatti, unisce un carattere forte, una spiccata intelligenza e una bellezza non indifferente. Oggi possiamo ammirare la bella modella italiana Magliocca Alessia che interpreta il personaggio di Eiichiro Oda.

La versione proposta è piuttosto provocante, come prevede il personeggio, ma anche molto meno di tante altre colleghe. Il vestito indossato è quello viola e lungo, con un profondo spacco e delle piccole catene sulle spalle. A completare il tutto ci sono i capelli rossi e il tatuaggio sul braccio.

Non potevano mancare i soldi, l'unica vera e grande passione di Nami. Il setting non è molto piratesco, coi libri di Harry Potter e la action figures alle spalle, ma durante la quarantena non pretendiamo una scampagnata sulla spiaggia per fare le foto.

Nel caso in cui cerchiate altre affascinanti Nami, vi consigliamo il cosplay di haruka_20 e il cosplay provocante di soryu_geggy_cosplay.

Cosa ne dite?