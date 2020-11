Vendite in Giappone: Hyrule Warriors battuto da Momotaro Dentetsu, Nintendo Switch è un treno

Hyrule Warriors: L'era della calamità ha debuttato questa settimana in Giappone, ma in classifica è giunto solo secondo, battuto dallo storico Momotaro Dentetsu sempre su Nintendo Switch, che ha avuto un lancio veramente in grande stile a giudicare dalle copie vendute, contribuendo ai soliti risultati impressionanti per la console Nintendo in patria.

La classifica software per la settimana compresa tra il 16 e il 22 novembre 2020 in Giappone è il solito dominio assoluto di Nintendo Switch, interrotto solo da Call of Duty: Black Ops Cold War in sesta posizione su PS4. Le new entry sono tutte sulla console Nintendo con Hyrule Warriors: L'era della calamità in seconda posizione, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! da parte della rediviva Konami e Fortnite: The Last Laugh Bundle.

Anche sul fronte hardware la musica non cambia: la scarsità di scorte continua a funestare PS5 che comunque rimane a distanza abissale da Nintendo Switch: la console ibrida vende quasi cinque volte tanto rispetto alle unità di PS5 in una settimana, per non parlare di PS4 ormai scesa notevolmente e superata anche da Xbox Series X.

Classifica software dal 16 al 22 novembre (vendite totali tra parentesi)