Gears 5 Hivebusters è gratis con Xbox Game Pass Ultimate, il trailer

Microsoft ha rilasciato il nuovo trailer dedicato all'espansione di Gears 5: Hivebusters. Questa sarà gratis per tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e sarà disponibile su console, PC e device Android (tramite xCloud) a partire dal 15 dicembre 2020.

Il costo dell'espansione, nel caso nel quale non siate abbonati e vogliate acquistarla, è di 19.99 dollari/euro e sarà inclusa nella versione Gears 5 Game of the Year Edition a partire sempre dal 15 dicembre. Questa nuova espansione, inoltre, aggiunge 16 nuovi Obbiettivi.

Gears 5 Hivebusters include una nuova campagna di tre ore ambientata sull'isola vulcanica Galangi dove la lava scorre libera e le spiagge sabbiose brulicano di Locuste e un nuovo predatore mortale è in circolazione. Potremo utilizzare e potenziare le abilità Ultimate in un'ambientazione di trama, per la prima volta, e giocare in co-op (split-screen od online) con un massimo di tre partecipanti.

Questa espansione, ovviamente, supporta l'ottimizzazione per Xbox Series X e Xbox Series S, inclusi tempi di caricamento ridotti, quick resume, variable fresh rate e grafica in 4K HDR su Xbox Series X.

Gears 5 Hivebusters è stato scritto da Kurtis Wiebe, creatore della serie a fumetti Rat Queens e autore del fumetto Gears of War Hivebusters a partire dal quale sono stati creati i personaggi dell'espansione.

Se già siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e avete già scaricato il gioco, tutto quello che dovrete fare sarà istallare l'aggiornamento rilasciato il 15 dicembre e iniziare subito a giocare. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione della versione Xbox Series X di Gears 5.