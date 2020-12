Star Wars Knights of the Old Republic 2: data di uscita della versione Android e Apple

Il classico gioco di ruolo Star Wars Knights of the Old Republic 2: Sith Lords sta per arrivare su piattaforme mobile Android e Apple. Parliamo del sequel del famosissimo primo Star Wars KOTOR, già disponibile su dispositivi mobile. I fan hanno però richiesto anche il successivo gioco per lungo tempo e Aspyr - il publisher - li ha finalmente accontentati.

La data di uscita per le versioni Android e Apple di Star Wars Knights of the Old Republic 2: Sith Lords è il 18 dicembre 2020. Fra dieci giorni, quindi, potremo riaffrontare le avventure dell'opera originale rilasciata su PC nel 2005.

Star Wars Knights of the Old Republic 2: Sith Lords è considerato uno dei migliori giochi dedicati alla serie: prendiamo il controllo del Cavaliere Jedi Meetra Surik, cinque anni dopo la fine del primo KOTOR e 4.000 anni prima di Episodio 1: La minaccia fantasma, in un'epoca durante la quale i Jedi sono quasi stati sterminati dai Sith.

Il nostro personaggio potrà lottare per il lato luminoso della Forza o per quello Oscuro e il suo destino sarà definito dalle nostre scelte. Star Wars Knights of the Old Republic 2: Sith Lords è un gioco di ruolo con combattimento in tempo reale e pausa tattica.

Quest'anno si è anche parlato della possibilità che un remake o un reboot di Star Wars Knights of the Old Republic sia in sviluppo presso Electronic Arts.