Star Wars: Knights of the Old Republic, un remake o un reboot in sviluppo presso Electronic Arts?

Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbe tornare sulla scena con un remake nel prossimo futuro o forse addirittura con un nuovo gioco, visto che alcune voci di corridoio parlano di un "reimagining", ovvero una reinterpretazione o comunque un ritorno del gioco con lavori in corso presso Electronic Arts.



Il tutto va preso con massima cautela perché arriva da Cinelinx, il quale cita due fonti indipendenti anonime come base di queste voci di corridoio ma al momento è difficile stabilire la veridicità dell'informazione. In ogni caso, quello che viene riportato è appunto un ritorno dell'amato Star Wars: Knights of the Old Republic sul mercato in qualche forma.



Una fonte parla di un vero e proprio remake, mentre l'altra sostiene si tratti di una sorta di nuovo gioco che dovrebbe trarre alcuni elementi dall'originale e dal secondo capitolo fondendo il tutto in un unico gioco, cosa che potrebbe assomigliare a un reboot.



In base alle medesime voci, Electronic Arts avrebbe in corso diversi progetti su Star Wars al momento. Il fatto che un eventuale nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic sia affidato a BioWare è inoltre difficile da pensare al momento, considerando che i vari team sono già impegnati in Anthem, Star Wars: The Old Republic, Dragon Age 4 e Mass Effect per quanto è emerso finora.