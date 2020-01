Red Dead Redemption 2 su PC, vendite raddoppiate con il lancio su Steam

Red Dead Redemption 2 su PC ha visto le proprie vendite raddoppiate con il lancio su Steam, come emerge dai dati riportato nell'analisi effettuata da SuperData sul mercato digitale.



In generale, come abbiamo riportato ieri, il mese di dicembre 2019 ha fatto segnare ricavi record, con un incremento notevole di diversi indici e dimostrando anche un paio di tendenze interessanti. Una di queste è appunto il raddoppio delle vendite di Red Dead Redemption 2 su PC con il suo arrivo su Steam, a dimostrare ancora una volta la popolarità della piattaforma Valve tra gli utenti Windows.



Considerando che il gioco è stato lanciato inizialmente su Epic Games Store, significa anche che in molti evidentemente hanno aspettato che arrivasse su Steam per acquistarlo. "Le vendite di unità digitali sono più che raddoppiate dalle 406.000 unità di novembre a 1 milione di dicembre 2019", si legge nel report, "Il gioco è stato messo a disposizione su Steam il 5 dicembre, un mese dopo il rilascio sugli altri store compreso Epic Games Store e Rockstar Games Launcher. Questa breve finestra di esclusività è stata pubblicizzata in anticipo, dunque è evidente che molti giocatori hanno semplicemente aspettato un po' prima di acquistare il gioco sul proprio launcher preferito".



L'altra tendenza di interesse emersa da questi dati è il fatto che il nuovo sistema di monetizzazione di Call of Duty: Modern Warfare sta evidentemente funzionando bene.