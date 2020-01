Fortnite Capitolo 2: Stagione 1 estesa di altre due settimane?

Quella di questi mesi è la Stagione in assoluto più lunga di Fortnite Battaglia Reale, sin dal suo lancio sul mercato nell'ormai lontano 2017. La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 è cominciata infatti lo scorso ottobre 2019, e avrebbe dovuto concludersi a dicembre, salvo poi arrivare una proroga fino a febbraio 2020. E a quanto pare ne arriverà una seconda a breve.

La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 è stata estesa forse di altre due settimane. "Forse" perché manca ancora la conferma dagli sviluppatori di Epic Games; tuttavia nei file di gioco, nelle ultime ore, il termine previsto per il 7 febbraio 2020 è stato spostato più in là di altri 14 giorni. Se questi cambiamenti non sono stati frutto del caso, Epic Games potrebbe davvero tirarla per le lunghe, fino ad arrivare oltre la metà di febbraio 2020 per lanciare la Stagione 2.

Non che i contenuti per passare il tempo manchino: altre sfide a tempo straordinario sono previste per la prossima settimana, e missioni Obiettivi Estesi richiedono davvero tantissime ore per essere portate a termine. I giocatori di Fortnite Capitolo 2, però, si lamentano: vorrebbero qualche cambiamento importante, come quelli che si sono succeduti sempre fino alla Stagione X della scorsa estate.

Season 1 got extended by 2 weeks.



Please.. just let it end already. — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 23, 2020