One Piece, il nuovo possessore del frutto Suke Suke svelato dall'anime

Ricordate Absalom, dell'arco narrativo di Gekko Moria di One Piece? Era il possessore del frutto del diavolo Suke Suke, in grado di donare l'invisibilità al suo utilizzatore. Ma adesso le cose sono cambiate, come ha di recente mostrato il nuovo episodio dell'arco narrativo di Wano nell'anime. Pronti per le novità?

Considerazione banale ma necessaria: non leggete oltre, se temete spoiler, anticipazioni e indiscrezioni sul più recente arco narrativo di One Piece, cioè quello di Wano. Ad ogni modo, nell'ultimo episodio dell'anime Eiichiro Oda ha mostrato il nuovo possessore del frutto del diavolo Suke Suke: si tratta di Shiryu, il sottoposto numero uno di Barbanera. Per entrarne in possesso, lui e la sua ciurma hanno ucciso presso Wano proprio Absalom, così da rubargli il potere. Adesso Shiryu, già pericoloso di suo, è diventato davvero un nemico temibile: basti pensare che ha ferito facilmente Gekko Moria stesso, ex membro della Flotta dei Sette.

Shiryu probabilmente in futuro darà altri problemi a Rufy Cappello di Paglia e alla sua ciurma: staremo a vedere cosa combinerà ancora presso Wano; adesso possiede il potere di diventare invisibile. Nel frattempo il manga si sta soffermando su un corposo flashback dedicato al passato non solo di Kozuki Oden, ma anche a quello di Gol D. Roger e di Barbabianca.