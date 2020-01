Fortnite: Skin Ikonik rimossa da Epic Games, cosa sta succedendo?

Avete acquistato la Skin Ikonik da alcuni rivenditori online di Fortnite Capitolo 2 non propriamente trasparenti o affidabili? Brutte notizie per voi, allora: gli sviluppatori di Epic Games hanno avviato un'operazione a tavolino, rimuovendo il costume da un numero elevatissimo di account dei giocatori. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Epic Games ha iniziato a rimuovere la Skin Ikonik da un numero tanto elevato quanto imprecisato di account di Fortnite Capitolo 2. Si tratta di costumi che erano stati sbloccati tramite metodi illegali, anche probabilmente con il trucco del root dei dispositivi Samsung Galaxy S10. Forse non lo sapete, ma su Instagram, Facebook e Twitter è attivo da tempo un mercato nero con generazione di Skin di Fortnite a prezzi anche molto contenuti. Pare che Epic Games abbia trovato il modo di individuare le Skin Ikonik ottenute illegalmente, rimuovendole dai vari account.

Il problema, ovviamente, è che i giocatori di Fortnite hanno pagato venditori terzi per avere il costume, e a breve si ritroveranno senza il denaro speso e senza l'oggetto acquistato. Ricordate di acquistare gli oggetti di Fortnite sempre e solo dal negozio di gioco ufficiale presente all'interno del titolo, e di sbloccare questi contenuti esclusivi in modi onesti e standard, per esempio tramite l'acquisto dello smartphone android previsto nella collaborazione (in questo caso, per la Ikonik, il Samsung Galaxy S10).