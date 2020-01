Euronics, Volantino Speciale informatica e accessori: fino a 300 euro di sconto su PC e monitor

Euronics fa partire una nuova campagna di sconti e promozioni col Volantino Speciale informatica. Dal 23 gennaio al 5 febbraio 2020 ci sono fino a 300 euro di sconto su PC gaming, mouse e monitor presso tutti i punti vendita aderenti.



Tra le offerte più interessanti segnaliamo 300 euro di sconto sul Surface Pro 7, 200 euro di sconto sull'HP Pavilion DK0042NL o 30 euro di sconto sul monitor Samsung LS24D330HSU. Nel volantino, consultabile a questo indirizzo, è possibile trovare anche mouse, tastiere, sedie da gioco e cuffie in offerta, oltre ad una grande quantità di tablet, stampanti e accessori di rete.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.