Amazon vende a rate? Scopriamo la nuova funzione

Il vostro sogno segreto è sempre stato quello di poter acquistare a rate su Amazon? Presto potreste realizzarlo: questa funzione è stata scoperta proprio nelle ultime ore da alcuni utenti. Vediamo dunque come funziona, e cosa c'è da sapere.

Per un numero limitato di utenti, Amazon ha reso disponibile gli acquisti con possibilità di dilazionare il pagamento. Si può insomma comprare a rate su Amazon.it: non ogni prodotto, però, ma soltanto alcuni (e costosi) come ad esempio gli smartphone android. Non servono neppure aggiornamenti di sorta della vostra app su android e iOS: è un update lato server, una fase di test per una funzionalità che probabilmente arriverà in modo stabile solo prossimamente.

Come acquistare a rate su Amazon, quindi? Dovete selezionare il prodotto di vostro interesse, e al momento del checkout dal carrello controllare se compare l'opzione "Paga in X rate mensili", le stesse che verranno poi addebitate sulla carta di pagamento utilizzata. Il numero di rate mensili viene indicato al momento del pagamento, e tutte avranno un importo identico; non vengono applicati interesse, spese e costi accessori, né commissioni nascoste.

Tra i metodi di pagamento attualmente accettati per l'acquisto a rate citiamo le carte di credito e ddi debito internazionali (circuiti Visa, Mastercard, American Express), purché la carta non scada prima di 20 giorni dalla scadenza dell'ultima rata. Le carte di credito pre-pagate, infine, non possono essere utilizzate per il pagamento rateale.