MediaWorld volantino Tasso 0 che spettacolo! Sconti su GTA V, Mario Kart 8 e molto altro

Il volantino MediaWorld Tasso 0 che spettacolo! mette in sconto dal 23 gennaio fino al 2 febbraio tanti giochi, console e PC come GTA V, Mario Kart 8 e FIFA 20.



Segnaliamo, per esempio, che GTA V Premium Edition per PS4 è in offerta e costa solo 21,99 euro, PS4 Black da 1TB, + FIFA 20 e un controller aggiuntivo costa 329 euro. Mario Kart 8, Pokémon Spada, Pokémon Scudo e Luigi's Mansion 3 costano 49,99 euro l'uno. Essendo tutto a tasso zero si potrà pagare tutto in comode rate.



Sono inoltre disponibili offerte per telefoni come l'iPhone XS a 639€ o tablet come l'iPad Pro a 949€. Ma ci sono anche televisori, PC, macchine fotografiche e monopattini. L'elenco completo delle offerte può essere trovato a questo indirizzo. Ricordiamo che in contemporanea a questo volantino Tasso 0 che spettacolo!, che va dal 23 gennaio 2020 fino al 2 febbraio 2020, si stanno tenendo sempre da MediaWorld i Lenovo Days.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.