Surface Duo, un video mostra come funziona il device a due schermi di Microsoft

Dopo la presentazione avvenuta ad ottobre, Microsoft non ha più mostrato il suo Surface Duo. C'era quindi molta curiosità di vedere come questo particolare device a due schermi avrebbe funzionato nel quotidiano. Grazie alla pubblicazione di un video nel quale viene sfruttato l'emulatore Android di questo device, adesso siamo in grado di simulare come sarà l'esperienza finale.



Dopo averlo presentato in pompa magna lo scorso ottobre, Microsoft ha tenuto celato il suo Surface Duo. Questo device monterà due schermi da 5,6 pollici che, se dispiegati, arriveranno ad una superficie complessiva di 8,3 pollici e una risoluzione di 2700x1800 pixel. Dopo averlo visto in mano a Satya Nadella, eravamo curiosi si sapere come il colosso di Redmond ha modificato Android per essere produttivo su un device così particolare.



Dopo la pubblicazione dell'emulatore Android, un passo necessario per consentire agli sviluppatori di adattare le proprie app per il device, Jonas Daehnert è riuscito a ricostruire come sarà il sistema operativo del Surface Duo e cosa si potrà fare coi due schermi. Un risultato che ha condiviso col mondo grazie a Twitter.



In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020