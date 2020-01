Pokémon GO: tutte le Safari Zone del 2020 svelate da Niantic Labs

Mentre i Pokémon GO Community Day sono eventi giornalieri di portata mondiale, fruibili in ogni luogo, le Safari Zone sono appuntamenti in presenza per tutti gli allenatori interessanti. Nel momento in cui scriviamo, Niantic Labs ha svelato luogo e data per i principali eventi del 2020.

Sappiamo dunque quando e dove avranno luogo tutte le Safari Zone di Pokémon GO per questa prima metà dell'anno 2020. Si comincerà il 6-9 febbraio 2020, presso Taiwan (che già ne ospitò alcune, negli anni passati). Il 27-29 marzo 2020 sarà la volta di St. Louis, poi ci si sposterà a Liverpool il 17-19 aprile 2020, e ancora a Philadelphia nel periodo 8-10 maggio 2020.

Alcune annotazioni: ogni Pokémon GO Safari Zone introdurrà come sempre un nuovo Pokémon shiny/cromatico, inedito all'interno del titolo di Niantic Labs. Inoltre, è molto probabile che nel periodo giugno 2020 - dicembre 2020 avranno comunque luogo nuovi eventi di questo tipo, ancora da organizzare. Vi terremo aggiornati.