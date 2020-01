Housemarque, lo sviluppatore di Resogun sta per annunciare un gioco con un misterioso partner

Attraverso un comunicato per celebrare i 25 anni dello studio, Housemarque, il talentuoso sviluppatore di Resogun e Nex Machina, ha detto di essere al lavoro su di un nuovo progetto. Non solo è persino pronto ad annunciarlo. Lo sviluppo è partito 3 anni fa, sarà il gioco più ambizioso mai creato dallo studio e sarà pubblicato da un misterioso partner.



All'interno di un lungo post scritto per celebrare i 25 anni dello studio, Ilari Kuittinen, CEO di Housemarque, ha anticipato anche qualche dettaglio sul nuovo progetto dello studio. Innanzitutto lo sviluppo è iniziato ben tre anni fa. Inoltre sarà il lavoro più ambizioso mai creato da questo talentuoso studio. Il gioco è in piena produzione e sarebbe anche pronto per essere mostrato, ma stanno aspettando che il misterioso editore dietro il progetto lo mostri. Una cosa che avverrà, però, nei prossimi mesi.



Ilari Kuittinen sembra essere molto sicuro del proprio lavoro è ha annunciato che il 2020 sarà un anno speciale per lo studio di Resogun. Per quanto riguarda il misterioso partner, osservando il passato di Housemarque, scommetteremmo su Sony e sul fatto che il nuovo gioco sarà mostrato durante il tanto chiacchierato evento di presentazione di PS5.