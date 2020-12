Metal Gear Solid: il cosplay di Quiet realizzato da LadaLyumos ci augura buon Natale

Siamo sempre più vicini al Natale e tutti cominciamo a sentire lo spirito festivo. Certo, quest'anno trovare motivi per gioire non è semplice, a causa della quarantena che, per la nostra sicurezza, ci chiederà di stare in casa. Fortunatamente, per scaldare il nostro cuore viene in soccorso LadaLyumos con il suo cosplay festivo di Quiet, personaggio di Metal Gear Solid 5.

Come ben sappiamo, Quiet non è il personaggio con il costume più elaborato della saga di Kojima, ma non per questo è facile rappresentarlo correttamente. LadaLyumos ha ovviamente dato il suo tocco personale, trasformando il classico costume nero in una versione bianca e rossa, con tanto di cappello, per rendere la seria Quiet più natalizia.

Il pacco regalo e l'albero sullo sfondo, completamente decorato, chiudono il cerchio di un cosplay di Quiet forse non "regolamentare" ma non per questo spiacevole.

LadaLyumos non è ovviamente la prima a proporre cosplay festivi. Potete infatti vedere Meg Turney che ci fa gli auguri con un cosplay da... albero di Natale. Se invece volete dimenticare il freddo invernale, potete cercare un po' di calura sulla spiaggia del cosplay di Misty di giadarobin. Nel caso nel quale la Quiet di LadaLyumos non vi basti, potete vedere anche quella realizzata da Hana Bunny.