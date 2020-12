Pokémon: una Misty esplosiva nel cosplay di giadarobin

Può sembrare strano, ma Pokémon a quanto pare è un soggetto parecchio gettonato per i cosplay, anche per interpretazioni non propriamente in linea con il target storico della serie, come dimostra in maniera piuttosto evidente questa nuova performance da parte di giadarobin.

La cosplayer italiana è in grado di far risaltare le proprie caratteristiche anche interpretando l'innocente Misty, che si trasforma in questo caso in un soggetto ben più sexy di quello a cui siamo abituati dalla serie animata originale.

Il cambiamento attraversato da Misty risulta comunque molto interessante in questa reinterpretazione, come suggerisce bene anche Psyduck nelle foto, la cui espressione è tutta un programma. La co-protagonista storica di Pokémon ha accompagnato Ash all'inizio del suo percorso, per poi diventare Capopalestra nella Palestra di Celestopoli.

Essendo specializzata nei Pokémon di tipo acqua, è giustamente qui raffigurata sulla spiaggia nei pressi del mare, ed evidentemente è anche cresciuta in queste foto, secondo il set pubblicato su Instagram da giadarobin.

Potete vedere altri esempi di cosplay applicato ai Pokémon nella sexy Ash femmina nel cosplay di tniwe, nella gran Pikachu di strawberry_nyanko e in un'altra Misty, in questo caso interpretata da win_winry_.