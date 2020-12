NZXT dà dei pagliacci ai possessori di console, parte la shitstorm su Twitter

NZXT, il celebre produttore di case per PC, ha dato dei pagliacci ai possessori di console in un post su Twitter, beccandosi una shitstorm d'antologia. Doverosissima, peraltro.

Non si capisce bene come mai l'azienda da cui arrivano cabinet di qualità come l'H700i e l'S340 Elite, nonché l'ambitissimo H1 (trovate un video in calce), abbia sentito l'esigenza di esporsi al pubblico ludibrio sui social.

Come molti utenti gli stanno facendo notare, infatti, anche NZXT vende sistemi preassemblati e dunque l'intera argomentazione dell'essere pagliacci qualora si giochi con una console precostruita non ha molto senso.

Si tratta peraltro di un periodo non facile per il produttore americano, coinvolto negli ultimi giorni in una serie di incidenti non proprio piacevolissimi legati al già citato case H1, che ad alcune persone è andato letteralmente a fuoco.

Il social media manager di NZXT sta cercando di far rientrare le polemiche dopo aver visto la reazione di tanti utenti, ma per ora questi tentativi appaiono abbastanza deboli.