League of Legends: stasera la finale del Red Bull Factions 2020 tra Mkers e GG&Beer

Stasera si giocherà in diretta su Twitch la finale del torneo di League of Legends del Red Bull Factions 2020. A contendersi la vittoria ci saranno i Mkers, una delle organizzazioni esport più quotate del nostro paese, e la sorpresa di questa edizione: i GG&Beer.

A partire dalle 20, in un'arena virtuale affollata, si giocherà questo appuntamento fisso per tutti gli appassionati di esport della Penisola. Come se non bastasse il match, Red Bull ha in serbo diverse sorprese per intrattenere il pubblico collegato sul canale ufficiale Twitch di Red Bull Italia a partire dalle ore 20.00 di sabato 5 dicembre.

Il primo team chiamato a contendersi lo scettro di campione del Red Bull Factions 2020, risponde al nome di Mkers. Con una serie positiva di vittorie senza precedenti, arrivano alla qualificazione a punteggio pieno e da indiscussi favoriti per la vittoria finale. Thomas 'Phoma' Kifle, Head Coach degli esordienti Mkers in questa nuova disciplina, dichiara: "Siamo senza dubbio la squadra favorita per vincere questa finale, ma proprio per questo non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo perché siamo coscienti di cosa sono capaci i nostri avversari". Il team Mkers che scenderà in Landa è composto da: Gabbo, Cohle, Taba, Raxxo e Four.

I ragazzi dei GG&Beer, vera e propria sorpresa di una competizione in grado di offrire sempre risvolti inaspettati, sono il secondo team in lizza per la conquista dell'ambito trofeo. "Abbiamo avuto qualche intoppo nella fase di qualificazione. E sono certo che non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale. I nostri avversari sono certamente la squadra da battere, ma credo che arriveremo alla finale nella nostra forma migliore e ne vedremo delle belle". Sono le parole dell'Head Coach Noah "coeus' High, che condivide l'eccitazione con il team dei GG&Beer composto da: Deidara, Fallen, Dehaste, Counter e DarkChri99.

Ad accompagnare la diretta con competenza e analisi puntuali di tutto ciò che accadrà su schermo, ci sarà Francesco 'Deugemo' Lombardo, Analyst Deck ufficiale dell'evento. Anch'egli in trepidante attesa per quanto potrà succedere il prossimo sabato, aggiunge: "Per fare un sunto di ciò che è stato e che potrà essere, il torneo è stato decisamente spettacolare così come il nuovo format davvero coinvolgente anche per noi commentatori. Per la finale, mi aspetto nuove mosse strategiche da parte dei Mkers. Mentre per i GG&Beer prevedo un numero inferiore di possibili strategie da per mettere in Landa, ma sono sicuro che verranno eseguite alla perfezione. Basterà questo per battere i Mkers?"

Tra le sorprese di questo speciale appuntamento finale, ci sarà un match dimostrativo tra due protagonisti della scena esport italiana che, con il loro talento e personalità, hanno contribuito non poco alla diffusione della cultura e della passione per le competizioni digitali. Ci saranno infatti Paolo 'Paolocannone' Marcucci, che ha sfiorato la finale con il team Nat, e Riccardo 'Reynor' Romiti ad aprire le danze di questo evento tanto atteso. Inoltre, ci sarà spazio per un altro scontro 'sui generis' con ancora protagonisti i Nat che sfideranno un team composto dai migliori giocatori delle altre squadre non qualificate.