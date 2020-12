Demon's Souls: svelato il mistero degli strani rumori che sembravano teaser

Demon's Souls, nel breve volgere di qualche settimana, è stato protagonista già di svariate teorie tra le quali il fatto che alcuni strani rumori che compaiono durante il gameplay potessero essere dei teaser per un nuovo gioco di From Software o BluePoint, ipotesi però smentita direttamente da Sony, che ha classificato la questione come semplici glitch da risolvere.

Dopo la questione della porta misteriosa, poi risolta direttamente in-game, sono emerse dunque diverse segnalazioni su strani rumori roboanti che ogni tanto è possibile sentire durante il gameplay in Demon's Souls. Si tratta di suoni cupi e particolarmente forti, con riflessi metallici, che possono essere uditi particolarmente nel Nexus e dintorni, come testimoniato anche dallo specialista Lance McDonald.