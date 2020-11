Demon's Souls per PS5: la porta misteriosa è stata finalmente aperta, ecco come fare

La porta misteriosa di Demon's Souls, aggiunta da Bluepoint nel remake per PS5, è stata finalmente aperta, come testimoniato da diversi utenti sui social network. La comunità ne è stata lieta, anche se il premio che si riceve per tanta fatica è buon, ma non eccezionale. Ma andiamo con ordine.

Attenzione, perché nei paragrafi seguenti sveleremo i segreti della porta misteriosa. Se non volete sapere nulla perché volete trovare da soli il sistema per aprirla, non leggete oltre.

Per aprire la porta bisogna giocare Demon's Souls nella modalità Fractured, una nuova modalità specchio creata da Bluepoint. Per iniziare la modalità dovete dare 25.000 anime alla statua del Nexus. Una volta in partita, dovete portare il vostro allineamento verso Pure Black o Pure White. Niente vie di mezzo. Inoltre dovete andare a caccia delle Ceramic Coin sparse per il mondo di gioco (cliccate qui per altri dettagli). Si tratta di un nuovo oggetto aggiunto per questa modalità. Ve ne servono 26 per aprire la porta, quindi per farcela dovete fare almeno un paio di partite New Game+ con lo stesso personaggio.

Quando avrete le 26 Ceramic Coin, andate da Sparkly the Crow nello Shrine of Storms e barattatele con la chiave. Ora non vi resta che andare ad aprire la porta, che vi frutterà il set di armatura per boss Penetrator. Il primo mistero della nuova generazione di console è stato risolto.