Final Fantasy 7, Aerith mostra il suo lato sexy nel cosplay di Lana Rai

La cosplayer Lana Rai ha scelto di dotare la sua Aerith di una sensualità inedita, quasi completamente assente nei Final Fantasy 7 (originale e remake), con un cosplay comunque accurato, ma capace di tirare fuori la parte più nascosta del personaggio.

Aerith vive in mezzo ai suoi amati fiori, che in questo caso sembrano più la cornice di un sogno erotico che la rappresentazione della speranza in un mondo al collasso.

Lana Rai rappresenta quindi una Aerith decisa, ma capace anche di spogliarsi, imponendo partecipazione e turbamento in chi la guarda, in un contrasto emotivo sottolineato dallo stagliarsi del corpo nudo contro la cupola di colori creata dai suoi fiori. Manca solo Zack con il suo spadone e il quadro sarebbe perfetto.

