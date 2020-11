Sony sta preparando la risposta a Xbox Games Pass, ma non è il momento di parlarne

Stando a Jim Ryan, Sony starebbe preparando una risposta all'Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, ma ancora non è arrivato il momento di parlarne. La dichiarazione del presidente di SIE è stata fatta nel corso di un'intervista rilasciata al news agency russa Tass, che lo ha interrogato su varie questioni.

Le novità dovrebbero riguardare PlayStation Now, servizio in abbonamento già attivo, ma attualmente inferiore all'Xbox Game Pass per qualità complessiva e dinamicità dell'offerta, ma Ryan non ha fornito alcun dettaglio in merito, a parte citarlo.

La domanda del giornalista è stata chiara e diretta: "Come risponderete al Game Pass di Microsoft?", cui Ryan ha risposto: "Ci sono notizie in arrivo, ma oggi non è il momento giusto per parlarne. Abbiamo PlayStation Now, che è il nostro servizio in abbonamento, già disponibile in diversi mercati."

Molti si aspettano che, con l'arrivo di PS5, Sony rinnovi anche i suoi servizi digitali, potenziandoli in qualche modo. Del resto non inseguire il mercato potrebbe diventare un boomerang sulla lunga distanza, quindi è inevitabile che faccia qualcosa. Staremo a vedere cosa.