Demon's Souls per PS5: la comunità ha messo una taglia sulla porta misteriosa

La porta misteriosa di Demon's Souls per PS5 non è stata ancora aperta, tanto che la comunità dietro al gioco ha messo una vera e propria taglia in denaro per chi riuscirà per primo nell'impresa.

I giocatori le hanno provate quasi tutte per farla spalancare, dall'indossare qualsiasi tipo di equipaggiamento al colpirla con armi e magie, ma non c'è stato niente da fare. L'utente Reddit SnooHabits6731 ha addirittura raccolto tutti i tentativi fatti finora in un post, in continuo aggiornamento, senza però arrivare a svelare l'arcano. In realtà si sa bene cosa ci sia dietro la porta, ma non se ne conoscono gli effetti.

La curiosità è diventata tale che il server Discord del gruppo Reddit di Demon's Souls ha partorito l'idea della taglia. Se vi interessa partecipare vi basterà cliccare qui e darvi da fare. Naturalmente qui in Europa partiamo un po' svantaggiati, perché PS5 sarà lanciata ufficialmente solo domani 19 novembre 2020, comunque sia perché non tentare?