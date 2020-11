Demon's Souls per PS5: qualcuno ha scoperto cosa c'è dietro la porta misteriosa

Lo youtuber Distortion2 ha scoperto cosa si cela dietro alla porta misteriosa che tanto sta facendo chiacchierare i giocatori di Demon's Souls per PS5. Sostanzialmente i giocatori hanno trovato questo accesso chiuso e hanno iniziato a chiedersi cosa nasconda, visto che per com'è posizionato non sembra essere una semplice decorazione.

Attivando la modalità fotografica, Distortion2 è riuscito però a vedere cosa c'è dall'altra parte: una balconata con sopra un globo luminoso. Fortuna vuole che lo abbia documentato in video (altrimenti che youtuber sarebbe). Cosa sarà? Da quel che si sa, nessuno è ancora riuscito ad aprire la porta, quindi la natura dell'oggetto rimane un enigma.





Molti hanno fatto un parallelo con il segreto aggiunto da Bluepoint nel remake di Shadow of the Colossus, in cui i giocatori potevano trovare una nuova tomba raccogliendo 79 reliquie d'oro.

Per il resto vi ricordiamo che Demon's Souls è uno dei titoli di lancio di PS5. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.