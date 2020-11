NieR Replicant, Amazon France ha aperto la pagina della versione Nintendo Switch

Amazon France ha aperto una pagina per la versione Nintendo Switch di NieR Replicant ver.1.22474487139, indicando il 23 aprile 2021 come data d'uscita. Considerando che il gioco non è stato annunciato per la console ibrida di Nintendo, si tratta di una notizia interessante.

Quanto è attendibile? Diciamo che gli errori dei negozi online non sono rari, ma Amazon di solito è uno dei più affidabili. Da notare che è stata aperta una pagina Switch anche per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, anch'esso annunciato solo per PC, Xbox One e PS4.

Che possibilità ci sono di vedere questi titoli su Nintendo Switch? Difficile dirlo, anche se i modi per portarceli non mancano. I publisher potrebbero optare per delle conversioni vere e proprie, oppure sfruttare il cloud come fatto ad esempio con Control. Staremo a vedere.

Intanto NieR Replicant ver.1.22474487139 rimane annunciato per PC, PS4 e Xbox One.