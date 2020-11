TimeSplitters 2 Remake suggerito da un easter egg di SpellForce 3: Fallen God

THQ Nordic ha suggerito l'esistenza del remake di TimeSplitters 2 con un easter egg contenuto nello strategico in tempo reale / GDR SpellForce 3: Fallen God. Sostanzialmente all'interno del gioco è contenuto un oggetto chiamato "TimeSplitters 2 Remake", come visibile nel filmato sottostante:





Eurogamer.net ha provato a contattare THQ Nordic, il publisher, per avere conferme, ma ha ottenuto una risposta abbastanza vaga. Secondo la compagnia, l'oggetto è stato pensato come uno scherzo: "È solo un innocente easter egg. Il venditore da cui lo si può acquistare è noto per non dire mai la verità." In effetti lo stesso venditore ha della mercanzia dedicata ai "cancellati" Biomutant e Gothic, quando è noto che sono entrambi ancora vivi e vegeti (il primo speriamo che esca nel 2021, del secondo è in produzione un remake del capitolo d'esordio).

Per quanto riguarda TimeSplitters 2, i diritti sono in mano a Embracer Group, compagnia collegata a THQ Nordic. Da quanto si sa c'è un nuovo gioco nelle prime fasi di sviluppo. Sarà TimeSplitters 2 Remake? Vedremo.