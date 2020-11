Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5: molti installano la versione PS4, Activision dirama una guida

Molti utenti stanno giocando alla versione PS4 di Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5. Sono talmente tanti che Activision Blizzard ha dovuto diramare una mini guida dedicata all'installazione della versione giusta del gioco. Leggiamola:

"Per essere certi di stare giocando con la versione next-gen di Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5:

1. Evidenziate il titolo del gioco sulla dashboard

2. Scrollate in basso ed evidenziate "Play"

3. Selezionate i tre puntini e aprite il menù

4. Selezionate "PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War"

5. Lanciate il gioco e divertitevi!"

