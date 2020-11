Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta su PS4, XOne e PC è l'Edizione Definitiva

In questi giorni abbiamo parlato con Square Enix che ci ha detto che Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta su PS4, Xbox One e PC sarà una sorta di Edizione Definitiva dell'Edizione Definitiva uscita su Nintendo Switch. I giochi, infatti, saranno identici nei contenuti e nella struttura del gioco, ma avrà delle piccole differenze grafiche che sfrutteranno la maggiore potenza di calcolo messa a disposizione dai nuovi hardware.

"La Definitive Edition ha gli stessi contenuti della versione Switch che include oltre 100 ore di gioco, nuove storie secondarie dei personaggi, modalità 2D retrò, World of Tickington a 16 bit, audio giapponese, una colonna sonora completamente orchestrata, modalità foto e molto altro," ci ha detto Square Enix.

La differenza principale è nel comparto grafico. Ovviamente l'ossatura è la medesima, "tuttavia, ci sono piccole differenze grafiche, come la risoluzione delle texture e il framerate, diverse a seconda della piattaforma su cui si sta giocando."

Le differenze possono essere testate direttamente con mano, scaricando la demo gratuita che è disponibile su PS4, Xbox One e Steam. Grazie ad essa si potrà giocare tranquillamente per 10 ore e conservare il salvataggio per il gioco principale. Sembra un numero di ore notevole, ma è in grado di scalfire semplicemente l'enorme quantità di contenuti a disposizione.

Square Enix, inoltre, è stata costretta a pubblicare una "versione definitiva" per motivi tecnici. "Non sarebbe stato possibile farlo come aggiornamento dell'originale DQ11," ha affermato. "Per fare ciò avremmo dovuto rendere compatibili tutti i contenuti creati sulla versione dell'Unreal Engine utilizzata su Nintendo Switch con una versione precedente dello stesso motore. Una volta fatto ciò avremmo dovuto modificare ogni elemento individualmente, supportando allo stesso tempo l'ultimo SDK per la piattaforma. La quantità di lavoro necessaria rende impossibile proporre ul gioco come un DLC con un prezzo di vendita realistico. Stando così le cose, abbiamo deciso che creare un'edizione completamente nuova che ci avrebbe consentito di portare il gioco anche su altre piattaforme, mantenendo il prezzo al dettaglio a un livello realistico. Rispetto all'originale, alcune parti sono state aggiornate, ad esempio un frame rate migliorato e una risoluzione più elevata."

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva sarà disponibile per PlayStation 4, per Xbox One come titolo Xbox Play Anywhere, Windows 10 e PC dal 4 dicembre 2020.