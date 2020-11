PS5: c'è chi ha speso più di 12.000 euro per avere la console

Molti utenti stanno spendendo cifre davvero folli su Ebay e affini per portarsi a casa una PS5, con prezzi che hanno superato i 12.000 dollari per una singola unità. Sicuramente le console next-gen sono tra gli oggetti tecnologici più desiderati del momento, per questo non stupisce vedere gli scalper in azione.

Molti comprano in anticpo oggetti che sanno a forte rischio di tutto esaurito al lancio, per rinvenderli a prezzo maggiorato. Attualmente si trovano PS5 a prezzi che oscillano tra gli 850 e i 1.200 dollari, un bell'aumento di prezzo rispetto ai 399 / 499 base.



Alcune aste sono però andate completamente fuori controllo, superando i 12.000€ di valore. Naturalmente si tratta di casi rari, che però dimostrano quanto il fenomeno possa portare a effetti preoccupanti. Certo, anche un singolo che spende 12.000 € per una console ha un che di preoccupante, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

Gli scalper sono attivi anche per Xbox Series X e Series S, ma con prezzi più ragionevoli. Xbox Series X è acquistabile per 800 dollari, mentre Series S per 450 dollari. Considerando i prezzi ufficiali di 499 e 299 dollari, possiamo definirli addirittura degli aumenti ragionevoli, anche se il consiglio è sempre quello di non dare soldi a questi sciacalli.