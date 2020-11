Dragon Quest XI S, demo disponibile su PC, PS4 e Xbox One con nuovo trailer

Dragon Quest XI S ha una demo giocabile disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One, portando dunque il gioco per la prima volta sulla console Microsoft, come mostrato anche dal trailer di presentazione riportato qui sopra.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva è appunto la versione completa del gioco, comprensiva dei contenuti originali più le varie aggiunte e correzioni applicate in seguito soprattutto attraverso la versione Nintendo Switch, fino a farlo diventare appunto il gioco in versione definitiva.

La demo disponibile da oggi consente di provare un buon frammento del JRPG di Square Enix, consentendo inoltre il trasferimento diretto di salvataggi e progressi nella versione completa nel caso in cui si proceda all'acquisto. Peraltro, Dragon Quest XI S sarà disponibile anche all'interno di Xbox Game Pass, dunque sarà scaricabile gratuitamente dagli abbonati al servizio Microsoft, peraltro all'interno del programma Play Anywhere, dunque giocabile sia su PC che su Xbox One.

L'uscita in versione completa è prevista per il 4 dicembre 2020 direttamente su Xbox Game Pass, come abbiamo riferito in precedenza. La Definitive Edition comprende peraltro anche la versione in stile 16-bit vista anche su Nintendo Switch, per gli appassionati dello stile classico.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta: si è mostrato tempo fa con il trailer del TGS che celebra i 6 milioni di copie, inoltre ricordiamo che chi già possiede Dragon Quest XI dovrà pagarlo comunque a prezzo pieno.