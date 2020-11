PS5 DualSense è compatibile con Nintendo Switch grazie ad un adattatore da 17 euro

Ci sono alcuni fortunati che hanno già a disposizione un controller di PS5 DualSense. Non potendo, crediamo, utilizzarlo ancora con la console next-gen di Sony si stanno ingegnando per scoprire con quali device è possibile utilizzare questa innovativa periferica. Una delle scoperte più interessanti è che basta un adattatore Bluetooth da 17 euro per far sì che il DualSense vada perfettamente anche con Nintendo Switch.

L'adattatore in questione è l'Adattatore Bluetooth senza fili 8Bitdo , disponibile su Amazon, ma anche da altre parti, ad un costo piuttosto abbordabile. L'adattatore, inoltre, non è compatibile sono con Nintendo Switch, ma anche con Windows, PS Classic, macOS, Android, Raspberry Pi e Retrofreak. Inoltre consente di utilizzare, oltre al DualSense, anche gli stick 8BitDo (esclusi i controller 2.4G), Controller Elite Wireless 2, controller Bluetooth Xbox One S / X (necessità di aggiornare il firmware), PS4, PS3, Wii mote, Wii U Pro, Switch JoyCon, Switch Pro e DualShock 4 Pro.

Nel video postato da BrokenGamezHDR su Twitter è possibile vederlo navigare il menù di Switch utilizzando il DualSense e persino avviare e giocare a Mario Kart 8 Deluxe. Ironicamente il controller DualSense non è compatibile con PlayStation 4, ma con PS3 e le console concorrenti. Una cosa che fa sperare che un futuro aggiornamento possa superare questa limitazione.