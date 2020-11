PS5: il DualSense funziona con PS3 e Nintendo Switch, ma non con PS4

Il DualSense, il controller ufficiale di PS5, viene riconosciuto senza problemi da PS3 e da Nintendo Switch, ma non da PS4. A scoprirlo è stato lo youtuber MidnightMan, che ha realizzato un video per mostrare i suoi sforzi per farlo funzionare con la console di attuale generazione di Sony.

Come fa a funzionare su PS3? Probabilmente perché la console di due generazioni fa era compatibile con i controller Bluetooth generici e quindi riesce a riconoscere il DualSense come tale senza sforzi particolari.

Su Nintendo Switch la cosa è un po' più complicata, perché è richiesto l'acquisto di un adattatore di terze parti, ma è comunque possibile. Su PS4 è invece impossibile, a meno di non ricorrere a un intricato stratagemma: bisogna collegare il DualSense al PC tramite USB e riprodurre i giochi di PS4 in streaming tramite Remote Play.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Europa a partire dal 19 novembre 2020. In altri territori sarà lanciata un po' prima, il 12 novembre 2020. La console è già un best seller, che ha fatto segnare il tutto esaurito con le prenotazioni. Staremo a vedere sulla lunga distanza se riuscirà a mantenere lo stesso livello di vendite.