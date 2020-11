Nintendo Switch, novembre 2020: i giochi migliori del mese

Il novembre 2020 di Nintendo Switch non verrà probabilmente ricordato per l'arrivo di un nuovo capolavoro della casa giapponese, che da questo punto di vista sembra essersi un po' adagiata sugli allori dello straordinario successo di Animal Crossing: New Horizons, tuttavia i giochi in uscita potrebbero sorprendervi. Si parte infatti da Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, spin-off action in stile Musou che ci coinvolgerà con le sue battaglie frenetiche e spettacolari, ma viene dato grande spazio anche alla pianificazione e alla strategia con Sniper Elite 4 e Jurassic World Evolution.

Jurassic World Evolution In uscita il 3 novembre Sviluppato da Frontier Developments, gli autori di Elite: Dangerous e Planet Coaster, Jurassic World Evolution fa il proprio debutto anche su Nintendo Switch a novembre. Si tratta di una simulazione a carattere gestionale basata sulla celebre saga cinematografica, con particolare riferimento all'ultima trilogia che nel 2022 vedrà l'uscita del capitolo conclusivo, Jurassic World: Dominion. Durante la campagna il nostro obiettivo non sarà quello di affrontare un'orda di dinosauri improvvisamente fuggiti dalle proprie gabbie, bensì di vestire i panni dell'amministratore di questi enormi parchi tematici e gestire nel modo migliore l'organizzazione delle location, la composizione delle postazioni e dei recinti, i generatori d'energia e le immancabili misure di sicurezza.

Bakugan: Campioni di Vestroia In uscita il 6 novembre Basato sull'omonimo anime, Bakugan: Campioni di Vestroia ci metterà nei panni di un ragazzino determinato a esplorare il mondo alla ricerca appunto dei Bakugan: potenti creature dotate di forti affinità elementali che desiderano semplicemente combattere fra di loro. E chi siamo noi per contraddirli? La formula del gioco riprende dunque per sommi capi quella dei vari Pokémon, proponendoci un mix di ricerca e combattimento. Sviluppato da WayForward Technologies, il tie-in non appare particolarmente sofisticato sul piano tecnico, con modelli poligonali semplici e poco dettagliati, ma sul fronte delle meccaniche potrebbe sorprendere visto che i personaggi da collezionare sembrano numerosi e ben differenziati.

Sniper Elite 4 In uscita il 17 novembre Dopo Sniper Elite V2 e Sniper Elite 3, lo sparatutto di precisione targato Rebellion ci porta nell'Italia della seconda guerra mondiale, fra borghi medievali e montagne. Protagonista del gioco è sempre l'esperto cecchino Karl Fishburne, impegnato stavolta a combattere insieme ai partigiani su di un'isola del mediterraneo per porre le basi per lo sbarco degli Alleati e cambiare il destino del sanguinoso conflitto. Rispetto ai precedenti capitoli, in Sniper Elite 4 potremo attingere a un repertorio di mosse sostanzialmente più ricco, che oltre ai ben noti meccanismi di tiro dalla distanza include eliminazioni ravvicinate da un appiglio o con il coltello, studiando attentamente la disposizione delle guardie in ogni scenario al fine di non farsi mai sorprendere.