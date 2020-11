Godfall, requisiti PC ufficiali per il gioco di lancio PS5

Godfall si prepara ad arrivare anche su PC, perché oltre a rappresentare un gioco di lancio per PS5 è anche un titolo per piattaforma Windows, dunque ne vediamo oggi i requisiti hardware ufficiali previsti per farlo funzionare al meglio.

Counterplay ha pubblicato una sorta di infografica che riporta dunque i requisiti ufficiali per Godfall, suddivisi come da tradizione in "minimi" e "raccomandati", semplificando alquanto le cose e presentandosi peraltro piuttosto abbordabile, almeno per la configurazione minima.

Vediamo dunque quali sono i requisiti ufficiali per la versione PC di Godfall:

Requisiti minimi