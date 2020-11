PS5 DualSense: un video smonta il controller e analizza la sua riparabilità

Un nuovo video pubblicato dal canale TronicsFix mostra come smontare il controller PS5 DualSense. Mentre esegue l'operazione, TronicsFix prova ad analizzare la qualità dei componenti, dà un'occhiata da vicino ai Grilletti Adattivi e prova a immaginare quale sarà il grado di riparabilità del gamepad di quinta generazione di Sony.

Il video è interessante perché il creator non si limita ad aprire il controller, ma lo smonta con cura, mostrando ogni sua parte con dovizia di particolari. In questo modo scopriamo che la coppia di analogici e la scheda madre utilizzata sono molto simile a quello del DualShock 4 (e a sua detta piuttosto proni a rotture e al drift, oltre che non facilmente rimpiazzabile), mentre la qualità generale delle altre componenti utilizzate sembra molto buona.

Il modo con il quale Sony ha ideato e assemblato il DualSense, inoltre, dovrebbe renderlo facilmente riparabile.

TronicsFix sembra particolarmente colpito dai grilletti adattivi e da come Sony abbia raggiunto questi risultati. Il "problema" è che essendo una parte molto complessa potrebbe essere difficile da riparare, se non sostituendola in blocco. Soprattutto nel caso in cui contenga dei pezzi che si scoprirà con l'uso essere delicati.

Il giudizio è comunque positivo. Come positive sono le nostre impressioni dal provato del DualSense, nonostante circoli la voce che la batteria del controller non garantisca tante ore di gioco, se sfruttato intensamente in tutte le sue parti.