PS5, la batteria del DualSense dura poco quando il controller viene sfruttato a fondo?

La batteria del DualSense, il controller di PS5, dura poco quando si utilizza il dispositivo con giochi che ne sfruttano a fondo le peculiarità: lo sostiene lo youtuber greco Sakis Karpas.

"La tecnologia del feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense sono la cosa migliore della next-gen", ha scritto Karpas. "Lasciate perdere gli 8K e i TFLOPS, è il controller a cambiare il gioco: quando lo terrete fra le mani capirete cosa intendo."

"L'autonomia però è un po' deludente. Naturalmente sto giocando con Astro's Playroom, che fa un uso massiccio di tutte le nuove funzionalità del controller e dunque scarica la batteria. Nella mia recensione fornirò tutti i dettagli al riguardo."

Karpas si dice dunque entusiasta delle funzionalità del DualSense e di come cambino l'esperienza di gioco al di là della grafica, ma allo stesso tempo chiarisce che quando questa tecnologia viene sfruttata in maniera pesante ciò si ripercuote sull'autonomia del dispositivo.

In che misura, esattamente? Ancora presto per dirlo, ma già in concomitanza con il lancio di PlayStation 5 negli USA potremo avere un'idea più chiara della durata della batteria nei giochi "normali" e in quelli più impegnativi.